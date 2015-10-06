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    • Акинфеев: «Когда случаются неудачи, тебя полстраны втаптывает в грязь»

    Акинфеев: «Когда случаются неудачи, тебя полстраны втаптывает в грязь»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев надеется на поддержку болельщиков в матчах против Молдовы и Черногории.

    «Надеемся, зрители придут на матч – не только в Москве, но и в Кишиневе. А от себя ждем победы, чтобы подарить праздник стране, своим родным и близким. Играть за сборную – колоссальный стресс. Выступая в ее составе на протяжении 11 с половиной лет, постоянно чувствую, как меняется отношение людей. Когда все хорошо, тебя любят. Потом случаются неудачи, и тебя полстраны ненавидит, втаптывает в грязь. Не хочется огорчать людей, быть бельмом на глазу. Надо выиграть два матча и спокойно поехать во Францию. Желаю нам и нашим болельщикам сделать это вместе», – заявил Акинфеев.

    Источник: УЕФА

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    06.10.2015 11:33
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    CSKA №1
    1444121453
    Акинфеев молодец!!!А все кто его не любит,сосите болт!!!
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    Etiainen
    1444122464
    ты честь страны отстаиваешь в Европе, надо уметь принимать ответственность
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    Добрый Бобер
    1444125790
    Неудачи? Голы от Кореи и от Алжира, это не неудачи, а, чистой воды, позор.
    Ответить
    Смит80
    1444127423
    Игореша... твоя задача - это "0" в наши ворота! И не надо ныть, как тебя обижают болельщики. Стоять! Стоять на ноль! И такое отношение должно быть у всех кроме Дзюбы - ему нужно вносить мяч в ворота соперников как можно чаще. Красиво он не умеет пускай продавливает.
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    neveldomha
    1444128587
    Ну про пол страны загнул. Ну может быть пол Лихтенштейна.
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    sour12
    1444131130
    сколько же здесь тупых недоразвитых выродков оскорбляют спортсмена который добился больше чем они в своей жизни ...убожества идите в туалете сидите со своей желчью!!!!
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    pravda
    1444138798
    С такими ляпами как на последнем мундиале, чего ожидал то!?
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    sochi-2013
    1444140834
    Надо вести себя прилично, когда ты "на коне", а то, когда все хорошо, себя ведешь как будто остальные грязь на бутсах!!!!!!
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    иса_25
    1444142577
    кто бы что не говорил, Игорь лучший вратарь России последних 15 лет
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    ologreds
    1694997041
    numo444535
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