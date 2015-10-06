Акинфеев: «Когда случаются неудачи, тебя полстраны втаптывает в грязь»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев надеется на поддержку болельщиков в матчах против Молдовы и Черногории.

«Надеемся, зрители придут на матч – не только в Москве, но и в Кишиневе. А от себя ждем победы, чтобы подарить праздник стране, своим родным и близким. Играть за сборную – колоссальный стресс. Выступая в ее составе на протяжении 11 с половиной лет, постоянно чувствую, как меняется отношение людей. Когда все хорошо, тебя любят. Потом случаются неудачи, и тебя полстраны ненавидит, втаптывает в грязь. Не хочется огорчать людей, быть бельмом на глазу. Надо выиграть два матча и спокойно поехать во Францию. Желаю нам и нашим болельщикам сделать это вместе», – заявил Акинфеев.