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    • Карпин: «Дзюба? Четыре гола Лихтенштейну – это не показатель»

    Карпин: «Дзюба? Четыре гола Лихтенштейну – это не показатель»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не прогрессирует, несмотря на последние успехи в сборной и клубе.

    – Смотрите за прогрессом своего любимого футболиста?
    – Какого из них?

    – Артема Дзюбы.
    – А в чем прогресс?

    – Четыре гола за сборную, регулярно забивает в «Зените».
    – Лихтенштейну, у которого еще и игрока удалили, забить – это показатель? В «Зените» забивает, но забивал и в «Спартаке», и в «Ростове»… Но разве он забил 25 голов? Дзюба делает то, что и должен делать.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.10.2015 08:58
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    Комментарии (13)
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    Сармат Ростов
    1444114956
    Как ни странно, но довольно объективная оценка. Согласен с Карпиным на сто процентов.
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    Смит80
    1444115221
    Валерий Георгиевич, сказано просто, коротко и в точку.
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    астраханец
    1444122498
    В точку
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    GoldPlayFIFARus9
    1444127402
    До этого он как бы забил шведам победный гол...Почему-то все забывают то,что не выгодно для них...
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    taben
    1444130140
    Сам то Карпин сделал хоть раз покер за сборную?
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    sochi-2013
    1444141095
    Конечно, в предыдущих игра, все по покеру клали.
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    somn
    1444206778
    Раз забивает, значит молодец.
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    Inks
    1444212807
    и это сказал "великий" футболист, который был непосредственным участником позора российской сборной в 90-е...
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    ologreds
    1694997041
    numo444525
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