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    Чебану: «В Молдове поменяли тренера по примеру России»

    Голкипер «Мордовии» Илья Чебану рассказал о перестановках на тренерском мостике сборной Молдовы, с которой 9 октября сыграет сборная России в рамках отбора Евро-2016.

    – После поражения от Черногории в сентябре Куртиян в раздевалке пообщался с нами, где-то жестко и по делу покритиковал, дал напутствия. Прощальных слов с его стороны не было. Не было у нас в этом отборочном цикле и результата. Поэтому чего-то ожидать, наверное, можно было. Но я думал, что Александр Владимирович доработает до конца цикла. Возможно, решение приняли, как раз подсмотрев у России. Леонид Викторович так успешно влился в национальную сборную, что и у нас захотели сделать нечто подобное. Плюс, наверное, повлиял выход в лидеры чемпионата Молдавии кишиневского «Зимбру» и, говорят, хорошая игра под руководством Стойки.

    – Об увольнении Куртияна и приходе Стойки узнали, небось, раньше всех напрямую от отца, президента федерации футбола Молдавии?

    – Нет. Наоборот, узнал о случившемся с опозданием – мне позвонил с этой новостью капитан сборной и мой друг Саша Епуряну. У нас с отцом потрясающие отношения за пределами стадиона, он меня вырастил – но сам футбол мы обсуждаем редко. Особенно такие темы, как сборная. Оба понимаем щекотливость ситуации: я – игрок, надо мной есть тренеры, которые подчиняются ему.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2015 08:07
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