Глушаков: «Мы не имеем права на осечку»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о своем состоянии и ожиданиях от игры отборочного раунда Евро-2016 против сборной Молдовы.

– С настроением проблем нет. С самочувствием тоже. Сегодня уже пытался тренироваться на базе «Спартака». Думаю, завтра врачи сборной проверят, тогда будет конкретика. Все должно быть нормально.

– Плохо для нас, что тренер сменился?

– Не понял.

– У Молдовы.

– Надеюсь, нам это не помешает. Эмоции, понятное дело, у соперника будут новые, но мы не имеем права на осечку, ведь уже выкарабкались из сложной ситуации и сейчас все в наших руках.