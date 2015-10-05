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    Глушаков: «Мы не имеем права на осечку»

    Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о своем состоянии и ожиданиях от игры отборочного раунда Евро-2016 против сборной Молдовы.

    – С настроением проблем нет. С самочувствием тоже. Сегодня уже пытался тренироваться на базе «Спартака». Думаю, завтра врачи сборной проверят, тогда будет конкретика. Все должно быть нормально.

    – Плохо для нас, что тренер сменился?

    – Не понял.

    – У Молдовы.

    – Надеюсь, нам это не помешает. Эмоции, понятное дело, у соперника будут новые, но мы не имеем права на осечку, ведь уже выкарабкались из сложной ситуации и сейчас все в наших руках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2015 18:35
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