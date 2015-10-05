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    Зырянов: Сейчас я все-таки больше игрок, чем тренер»

    Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал о своем статусе в команде.

    «Я больше все-таки игрок в первом дивизионе сейчас. Во втором дивизионе, когда мы выступали в ПФЛ в том году, там больше я соответствовал этому понятию, играющий тренер. Сейчас это понятие ушло в сторону уже. А так помогал в тренировочном процессе. Но и сейчас ребятам подсказываю, если им нужна помощь, если они сами подходят, интересуются. Не навязываю свое мнение.

    Владислав Радимов самодостаточный тренер, у него есть помощники. Я смотрю со стороны за этой кухней, пока наблюдаю, присматриваюсь к работе тренера», - рассказал Зырянов.

    Источник: Р-Спорт

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    05.10.2015 16:19
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