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    Гвардиола: «Боруссия» - одна из лучших команд Европы»

    Наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола после победы в матче восьмого тура Бундеслиги над дортмундской «Боруссией» (5:1) отметил игру своей команды на протяжении последнего месяца.

    «Я хочу поздравить свою команду не только с победой в матче, но и, в целом, с успешным выступлением в последнем месяце. Мы здорово справились со своей работой.

    Сегодня в первые 15 минут матча у нас были небольшие сложности, и мы чересчур часто теряли мяч. Но затем смогли подстроиться под стиль игры «Боруссии». Мы очень рады сегодняшней победе, так как нам удалось переиграть одну из лучших команд Европы», - рассказал Гвардиола.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.10.2015 08:30
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