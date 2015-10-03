Моуринью: «В нашу пользу не ставят чистые пенальти – и в АПЛ, и в ЛЧ»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью раскритиковал работу арбитров в матче восьмого тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:3).

«Судьи боятся принимать решения в пользу «Челси». При счете 1:1 был очевидный пенальти и снова нам его не дали. Если FA хочет наказать меня, пускай накажет. Других тренеров они не наказывают», - говорит Моуринью.

По мнению наставника, несправедливость преследует его команду и в Лиге чемпионов.

«Нам не ставят чистые пенальти. Даже в Лиге чемпионов, когда мы проигрывали 2:1, в нашу пользу не был поставлен пенальти на последней минуте».

Португалец считает, что именно это плохо влияет на его подопечных.

«Назначение пенальти было ключевым моментом в этой игре, потому что моя команда на сегодняшний день такова, что сыпется после первой же неудачи. Это был очевидный пенальти, и после этого эпизода команда потеряла уверенность».