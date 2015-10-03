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    • Моуринью: «В нашу пользу не ставят чистые пенальти – и в АПЛ, и в ЛЧ»

    Моуринью: «В нашу пользу не ставят чистые пенальти – и в АПЛ, и в ЛЧ»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью раскритиковал работу арбитров в матче восьмого тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:3).

    «Судьи боятся принимать решения в пользу «Челси». При счете 1:1 был очевидный пенальти и снова нам его не дали. Если FA хочет наказать меня, пускай накажет. Других тренеров они не наказывают», – говорит Моуринью.

    По мнению наставника, несправедливость преследует его команду и в Лиге чемпионов.

    «Нам не ставят чистые пенальти. Даже в Лиге чемпионов, когда мы проигрывали 2:1, в нашу пользу не был поставлен пенальти на последней минуте».

    Португалец считает, что именно это плохо влияет на его подопечных.

    «Назначение пенальти было ключевым моментом в этой игре, потому что моя команда на сегодняшний день такова, что сыпется после первой же неудачи. Это был очевидный пенальти, и после этого эпизода команда потеряла уверенность».

    Источник: BBC

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    03.10.2015 23:32
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    Комментарии (4)
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    murakami777
    1443934569
    конечно-конечно...все вокруг виноваты)))
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    Mi6
    1443939144
    Пора возвращать долги, Моур
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    fenomen1983
    1443939818
    Ну началось!все виноваты.да ты уже всех достал болтовней
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    ologreds
    1694997053
    numo444309
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