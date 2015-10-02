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    Джоркаефф хочет стать главным тренером Армении

    Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф посетил родину своих предков – Армению. Бывший футболист заявил, что хотел бы поработать со сборной этой страны в качестве тренера.

    «Сборная Армении – хорошая команда. Жаль, что наша команда плохо начала отборочный турнир Евро-2016. Однако благодаря постоянной упорной работе и тем условиям для занятий, которые сегодня созданы в Армении, в будущем придут успехи. Очень важно, чтобы как можно больше детей занимались спортом, а затем достойно представляли страну на международных соревнованиях. Армения – страна моих предков. В моих жилах течет армянская кровь. Конечно, хотелось бы однажды возглавить сборную Армении», – сказал Джоркаефф.

    Источник: Euro-football.ru

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    02.10.2015 23:40
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