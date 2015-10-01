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    Несколько футболистов женской сборной Ирана оказались мужчинами

    Восемь футболистов женской сборной Ирана являются мужчинами. Об этом рассказал официальный представитель футбольной лиги Ирана Модтаби Шарифи.

    «Восемь игроков из женской сборной являются мужчинами, ожидающими операций по смене пола», - говорит Шарифи.

    Функционер также сказал, что некоторые из них ранее выступали в мужском футболе.

    Такого рода случаи уже имели место в Иране, где операции по смене пола разрешены с 1979 года. Подобные инциденты происходили в 2010 и 2014 годах. В последнем случае мужчинами оказались четверо футболистов женской сборной.

    В связи с этим футбольные власти Ирана намерены проверить пол всех футболисток женской сборной, а также ведущих игроков чемпионата страны.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2015 19:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      woolf7795 1 октября 2015, 23:51

      Субханалллах!!! Если это правда... даже стыдно стало. Они же мусульмане (хоть и шаиты). Их надо тупо по шариату забить камнями. Ублюдки, пусть горят в аду.

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      Рейтинг: +443

      EVM 1 октября 2015, 23:01

      Это не честно! Мужчины сильнее и выносливее женщин, и на тебе.. ! Мало ли что там у них переделают, все равно они, в плане физики, останутся мужиками. А вообще, конечно, бред полный!

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 1 октября 2015, 22:18

      Это они что, - гомосеки что ли?

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 22:15

      Чудо чудное. Вроде мусульманская страна - и на тебе!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 октября 2015, 20:50

      Чего чего??

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      Рейтинг: +1631

      sерж 1 октября 2015, 20:01

      мнда,куда катиться мир

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