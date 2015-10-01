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    • Колосков: «Про рейтинг ФИФА можно забыть и наплевать на него»

    Колосков: «Про рейтинг ФИФА можно забыть и наплевать на него»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал публикацию нового рейтинга ФИФА, в котором сборная России поднялась на 26 место.

    «Я уже давно говорю, что эти рейтинги ничего не значат, можно забыть и наплевать на них. Они ничего не дают кроме морального удовлетворения кое-кому. Для всех нормальных людей важен сам результат: победы и выход на крупные турниры. Сегодня сборная победила в двух матчах, и, хотелось бы, чтобы победила еще в двух матчах и вышла напрямую на чемпионат Европы. Это и должно будоражить общественное мнение. Результат прежде всего. А рейтинги... У нас какое-то время Исландия была выше всех», сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    01.10.2015 16:49
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    Комментарии (6)
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    sir_Alex
    1443713239
    Во разошёлся старик!
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    Ubuntu
    1443715933
    Рейтинги нужны хотя бы для того чтобы команды по корзинам распределять
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    джон базелон
    1443722272
    Рейтинг показывает,кто есть кто!!
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    Профик1986
    1443898786
    Не ну он мужик уважаемый тут безспорно и все же рейтинги нужны)) и они приносят не моральное удовлетворение хотя и его конечно тоже а еще это показатель уровня все закономерно есть победу есть рейтинг нет побед извините иди тренируйтесь
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    расулик
    1444073144
    рейтинги фифа эт полный мусор,одно место уэльса чего стоит
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    ologreds
    1694997067
    numo444064
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