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    Россия поднялась на 26 место в рейтинге ФИФА

    В опубликованном сегодня обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на шесть позиций и занимает 26 место. Лидерами остались аргентинцы. Стоит отметить подъем сборной Испании на пять позиций, который позволил «красной фурии» вернуться в первую десятку. В свою очередь румыны лишились места в топ-10, потеряв больше всех зачетных очков и опустившись сразу на шесть строчек, на 13 позицию рейтинга.

    1 (1). Аргентина — 1419 очков,
    2 (3). Германия — 1401,
    3 (2). Бельгия — 1387,
    4 (6). Португалия — 1186,
    5 (4). Колумбия — 1228,
    6 (11) Испания — 1223
    7 (5). Бразилия — 1204,
    8 (9). Уэльс — 1195,
    9 (8). Чили — 1177,
    10 (10). Англия — 1161…

    26 (32). Россия — 845.

    Источник: ФИФА

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    01.10.2015 12:26
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    Комментарии (7)
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    CSKA №1
    1443692447
    А что на 8 месте забыл УЭЛЬС???!!!
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    Wilhelmson
    1443692530
    А где срумыны?
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    sir_Alex
    1443694904
    Вот это прогресс!
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    westerose
    1443700669
    Никогда не думал что увижу Бразилию и Уэльс рядом в рейтинге) Но Уэльс молодец, с первого места выходит из группы по ходу.
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    ologreds
    1694997069
    numo444041
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