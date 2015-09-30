Венгер: «Я не должен вам ничего объяснять»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказался отвечать на вопрос о том, почему он поставил в рамку ворот на матч Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (2:3) Давида Оспину, а не Петера Чеха.

«Я не должен сидеть и отчитываться перед вами за каждое свое решение. Оспина в прошлом сезоне провел 14 «сухих» матчей из 19-ти. Он провел отличный матч против «Тоттенхэма». Но нет вратарей, которые не совершают ошибок.

Только я несу ответственность за свои решения. Вы многое не знаете и не можете выбирать состав голосованием перед матчем. Я не хочу продолжать разговор на эту тему», – заявил Венгер.