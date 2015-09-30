Виллаш-Боаш: «Лодыгин – наш номер один»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал выход в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Гента» (2:1) вратаря Михаила Кержакова. Для голкипера эта игра стала лишь вторым появлением на поле в нынешнем сезоне: до этого он играл только против «Волги» в Кубке России.

«Замена голкипера – это решение в интересах команды. Юра Лодыгин – наш голкипер номер один. Верим, что он сможет преодолеть спад и вернуться на прежний уровень», - говорит Виллаш-Боаш.