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    Виллаш-Боаш: «Лодыгин – наш номер один»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал выход в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Гента» (2:1) вратаря Михаила Кержакова. Для голкипера эта игра стала лишь вторым появлением на поле в нынешнем сезоне: до этого он играл только против «Волги» в Кубке России.

    «Замена голкипера – это решение в интересах команды. Юра Лодыгин – наш голкипер номер один. Верим, что он сможет преодолеть спад и вернуться на прежний уровень», - говорит Виллаш-Боаш.

    Источник: Sports.ru

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    30.09.2015 01:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 30 сентября 2015, 10:40

      ТАк ставьте лодыжку в кубках,пускай там №1 будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +357

      3емлянин 30 сентября 2015, 06:22

      Что-то нужно было делать давно !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 30 сентября 2015, 05:58

      Верное решение

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