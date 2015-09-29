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    Бельханда не полетел в Израиль по политическим мотивам

    Полузащитник киевского «Динамо» Юнес Бельханда не полетел с командой на матч второго тура Лиги чемпионов против «Маккаби» из Тель-Авива.

    В качестве официальной причины указано расстройство кишечника, однако израильские СМИ предполагают другие мотивы. Дело в том, что Бельханда – марроканец, а представителям арабских стран посещать Израиль не рекомендовано. Поэтому местная пресса предполагает, что недуг футболиста носит "дипломатический" характер. Сообщается, что подобные случаи не редкость в израильском спорте.

    Матч "Маккаби" - "Динамо" состоится во вторник 29 сентября.

    Источник: Matchday.ua

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    29.09.2015 19:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      fogelplast 29 сентября 2015, 19:24

      И здесь политика. Кошмар. 21 век

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      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > fogelplast 29 сентября 2015, 20:23

      Футбол всегда был частью политики. А уж тем более в 21 веке.
      Кошмар? Да, и этот кошмар надолго.

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