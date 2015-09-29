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    Ванхазебрук: «Зенит» не самый простой соперник»

    Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук с настороженностью относится к сопернику своей команды по второму туру группового этапа Лиги чемпионов – "Зениту".

    "Мы поздно прилетели и не успеем провести тренировку. Но надеемся, что успеем хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу. Обычно у нас есть послеобеденный сон, но не сегодня. "Зенит" - команда, которой можно аплодировать, у нее много сильных сторон. "Валенсия" тоже сильна, но нельзя назвать победу петербуржцев случайной.

    Я всегда знаю, что буду делать, но одновременно всегда предлагаю прессе угадать, что я буду делать. Речи о неуверенности нет. Другое дело, что здесь все в новинку, новый стадион, новая обстановка, к этому надо привыкнуть. У "Зенита" огромный опыт, много иностранных игроков, много сильных индивидуальностей. Это не самый простой соперник", - заявил наставник.

    Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" – "Гент" состоится 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    29.09.2015 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      СС Варяг 29 сентября 2015, 14:49

      не в среду 30 сентября, а сегодня во вторник 29 сентября!!!
      Будьте внимательнее, товарищи!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 29 сентября 2015, 12:34

      Лодыгин вам поможет !

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Витус Беринг 29 сентября 2015, 12:39

      Да пока рекорды у нас Акинфей ставит!

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