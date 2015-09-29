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    Ребров: «Захави - футболист очень высокого уровня»

    Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров отметил в составе "Маккаби", с которым его команде предстоит встретиться во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, форварда Эрана Захави.

    "Сложно говорить, как "Маккаби" может меняться. Делая вывод из тех матчей, что я видел, это организованная команда с сильной линией атаки. Мы это показали своим ребятам и разобрали.

    Очень важно не позволять этому сопернику проводить быстрые контратаки. В любой игре нужно врываться в штрафную площадь, иначе как забить мяч? Конечно, нужно врываться, и "Челси" это продемонстрировал.

    Мне очень нравится нападающий "Маккаби" Эран Захави, который не только много забивает, но и работает на команду, ассистирует. Не могу сказать, что точно взял бы его в "Динамо", но это футболист очень высокого уровня", - заявил Ребров.

    Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Маккаби" - "Динамо" Киев состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    29.09.2015 08:29
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