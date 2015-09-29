«Барселона» – «Байер». Онлайн-трансляция

Свой первый матч турнира «Барселона« провела не очень удачно, сыграв вничью с «Ромой», что накладывает на команду из Каталонии определенные обязательства во втором туре – нужно обыгрывать «Байер«. Немцы же в своей первой игре уверенно одолели БАТЭ. Можно сказать с уверенностью, что эта встреча будет одной из центральных во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Байер». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!