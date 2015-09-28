Гвардиола: «Понятно, почему «Арсенал» проиграл в Загребе»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола пообщался с прессой накануне матча второго тура Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

«Каждый день и каждая неделя важны. Сейчас самое важное – это «Динамо». Все думают, что «Арсенал» должен был победить в Загребе, но если посмотреть ту игру, становится понятно, почему победило «Динамо». Они были очень организованы, очень агрессивны. У них очень техничные футболисты, и нам нужно отнестись к игре со всей серьезностью», - говорит Гвардиола.

По мнению испанского тренера, этот матч имеет большое значение с точки зрения турнирного положения.

«Это отличная возможность занять хорошее положение в группе перед игрой с «Арсеналом». Чтобы быть первыми, нужно выигрывать все домашние матчи».

Также наставник «Баварии» прокомментировал кадровую ситуацию в команде. По словам Гвардиолы, Видаль и Мартинес, возможно, эту игру пропустят.

Матч "Бавария" - "Динамо" З состоится во вторник 29 сентября.