Халк: «Грустно видеть такую работу судьи»

Нападающий «Зенита» Халк расстроен предвзятым, по его мнению, отношением к игрокам питерского клуба со стороны арбитра, который обслуживал матч со «Спартаком» (2:2).

«Мы хотели выиграть, но в такой игре шансы на победу были у обеих команд. Единственное, что хотелось бы заметить, грустно видеть, как соперник раз 20 фолит против игроков «Зенита», а судья не назначает штрафных и вообще ничего не замечает».

Этот матч обслуживала бригада Сергея Иванова.