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    Халк: «Грустно видеть такую работу судьи»

    Нападающий «Зенита» Халк расстроен предвзятым, по его мнению, отношением к игрокам питерского клуба со стороны арбитра, который обслуживал матч со «Спартаком» (2:2).

    «Мы хотели выиграть, но в такой игре шансы на победу были у обеих команд. Единственное, что хотелось бы заметить, грустно видеть, как соперник раз 20 фолит против игроков «Зенита», а судья не назначает штрафных и вообще ничего не замечает».

    Этот матч обслуживала бригада Сергея Иванова.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.09.2015 23:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 27 сентября 2015, 13:46

      Точно, это же беспредел. Ныряльщица Живанилда требовала честно проплаченный пеналь...:-)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 сентября 2015, 08:53

      А может и правда грустно-за деньги Миллера можно ожидать было большего -не только избежать 100 % пенальти -конечно ожидал больше-вот и грустно.А если быть объективным Спартак смотрелся лучше-мы еще потерпим годик -другой,а потом деньги Миллера и Гинера уже не помогут-будете себе вторые третьи места покупать.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 сентября 2015, 00:56

      Это он о чем? О том что судья руку Ломбертса не заметил???????????

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      Рейтинг: +7864

      Томик > Диктор 27 сентября 2015, 01:00

      О том, что Витсель всю игру в спину соперников толкал? - так это стиль отбора мяча такой.

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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > Диктор 28 сентября 2015, 01:16

      Нет,о том,что не увидел 2 руки Спартака в своей штрафной

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      Рейтинг: +58

      Nooki 27 сентября 2015, 00:02

      что что а отсудил норм!!))) и вашим и нашим))!

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