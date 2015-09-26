Радимов: «Кержаков в Нижний Новгород не поедет, он совершенно не готов»

Владислав Радимов рассказал, что нападающий Александр Кержаков тренируется наравне со всеми, но играть пока не готов. Главный тренер "Зенита -2" рассказал, что нападающийтренируется наравне со всеми, но играть пока не готов.

— Как обстоят дела с Александром Кержаковым?

— Керж тренируется наравне со всеми. Специально под него тренировочный процесс менять мы не собираемся. Как будет дальше? Если ему понадобится наша помощь в получении игровой практики, мы никогда не откажем.

— Кержаков сможет принять участие в матче с «Волгой»?

— Нет, в Нижний Новгород он точно не поедет — только начал тренироваться и совершенно не готов. Ну а дальше все зависит от него самого.