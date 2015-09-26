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    Ловчев: «Сегодня Дзюба должен ответить за слова»

    Эксперт Евгений Ловчев считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба в матче десятого тура РФПЛ против "Спартака" может доказать руководителям столичного клуба ошибочность решения не продлевать с ним контраткт.

    "Матч, в котором Артем должен ответить за свои слова. Понимаю, когда он заводится и говорит жестко о «Спартаке», обида сильна. Я когда ушел из «Спартака» и играли на Кубок, после победы подошел к скамейке, где сидел Бесков, и высказал все. Теперь, конечно, понимаю, что тогда так делать не стоило. Сам Артем игру команды не ведет, он не определяющий в «Зените», ему важно, чтобы было много мяча в штрафной, чтобы были подачи-прострелы. Отойти в центр, принять-протащить и ударить он не сможет так, как мог Вагнер. И как ни странно, быть обслугой может Халк. Но будет ли бразилец в этом помогать? Судя по тому, что он говорит и что мы видим в отрезки на тренировках, отношения внутри команды хорошие – и Халк может помочь.

    Матч сложный для Артема, но я не склонен тут говорить о взорванных мостах. Перестаньте. Аленичев возвращается после интервью, которое, казалось, все перечеркнуло, Широков возвращается из аренды после обмена мнениями с владельцем. Будет шанс – и Артем вернется", - считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.09.2015 08:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 26 сентября 2015, 14:02

      Так уж получилось, что у болел ЦСКА сегодня самый валидольный день в сезоне: понятно дело, будут болеть за своих, но и за Спартак! Сегодняшние игры могут Всё расставить по своим местам!!! Или же наоборот, Всё запутать...

      0
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      Рейтинг: +1299

      Taps 26 сентября 2015, 13:37

      Федун по итогам матча с горя напьётся
      и все же продаст клуб.

      0
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      Рейтинг: +25

      Роман_111 26 сентября 2015, 13:20

      Заруба намечается знатная.

      0
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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 26 сентября 2015, 11:50

      спортаг зенит 2:7

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > ФОКС АРМЕЙСКИЙ 26 сентября 2015, 12:04

      Лошадь, а готова ли ты будешь ответить за свой неадекватный во всех смыслах прогноз?

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > Сармат Ростов 26 сентября 2015, 12:43

      Расслабься, дядя пошутил :)

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > GM 26 сентября 2015, 15:36

      Вообще не напрягаюсь!!!

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 26 сентября 2015, 11:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто-нибудь воспринимает Ловчева всерьез? Сколько слышал его мнение, постоянно что-то неадекватное!

      -6
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      Рейтинг: +430

      andr2112 26 сентября 2015, 10:59

      Пусть Спартак готовится)))

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 26 сентября 2015, 09:47

      За Артема, но .......против Зенита.)))

      -2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 26 сентября 2015, 09:28

      Дзюбинье покажет себя чтоли?

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