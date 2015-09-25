Мухаметшин: «Попробуем сыграть с «Зенитом» на победу»

Полузащитник "Тосно" Рустем Мухаметшин после победного матча против "Ростова" в 1/16 финала Кубка России (1:0) признался, что в следующем раунде его команда постарается дать бой именитому "Зениту".

"Чемпионат для нас сейчас важнее. Но что на "Зенит" вышли знаем, конечно. Мы попробуем сыграть с ними на победу, а дальше - как пойдет уже. Понятно, что не из легких соперник. Играть на большом "Петровском", я так понимаю, будем", - заявил Мухаметшин.

Напомним, что "Тосно" лишь в дополнительное время смог одолеть "Ростов".