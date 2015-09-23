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    Примера. «Сельта» разгромила «Барселону» и другие результаты

    В матче пятого тура Примеры «Барселона» впервые потеряла очки, крупно уступив «Сельте». Счет в матче открыл Нолито, после чего дублем отметился Аспас. В концовке встречи команды обменялись голами - забили Неймар и Гуидетти - установив окончательный счет - 4:1.

    В других матчах тура «Райо» обыграл «Спортинг», а «Леванте» вырвал ничью у «Эйбара».

    Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

    Сельта – Барселона - 4:1 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Нолито, 26; 2:0 – Аспас, 30; 3:0 – Аспас, 56; 3:1 - Неймар, 79; 4:1 - Гуидетти, 81.

    Леванте – Эйбар 2:2 - (0:1)

    Голы: 0:1 – Бастон, 11; 0:2 – Бастон, 48; 1:2 – Моралес, 52; 2:2 - Дейверсон, 90.

    Райо Вальекано – Спортинг - 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Трасхоррас (с пенальти), 40; 2:0 – Гуэрра, 48; 2:1 – Джони, 50.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 22:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 24 сентября 2015, 06:22

      Потрясающе. Доигрались.

      0
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      Рейтинг: +10

      tiamo_INTER 24 сентября 2015, 06:09

      Пике теперь надеюсь спустится с небес. А то слишком много говорил.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 24 сентября 2015, 05:44

      Великий и ужасный Месси напугать не смог

      0
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      Рейтинг: +51

      Lexx1k 23 сентября 2015, 23:52

      Сельта что то реально может! Это жесть не припомню что бы так Барселону унижали в чемпионате...... 1-0,2-1,2-0 от Сельти можно было ждать в фантазиях... но разгром сильнейшей команды мира....... НИКАК

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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 23 сентября 2015, 23:19

      Что и следовало ожидать! О чем я и говорил! Хорошо, что это произошло сейчас, в начале сезона. Стоя или ползая, как мухи в холод, не выиграешь у мотивированного соперника. Барса сыграла точно так же, как и в предыдущих играх, плюс Пике учудил, что с ним бывает. А вот Сельта летала и хотела выиграть гораздо сильнее этих пижонов, что она блестяще и сделала и с чем я ее и поздравляю!

      1
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 23 сентября 2015, 22:59

      реализация у Барсы была кошмар... могли забить голов 10. в принципе и сельта тоже нескольких не досчиталась. Пике - кадр.

      1
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      Рейтинг: +11

      KA_2 23 сентября 2015, 22:58

      вот это да нежданчик !

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