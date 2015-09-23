40 ключевых игр РФПЛ будут показаны в эфире «Матч-ТВ»

РФПЛ и телекомпания «НТВ-Плюс» заключили трехлетний договор, в соответствии с которым эксклюзивные права на показ матчей чемпионата России по футболу как в России, так и за рубежом, включая страны СНГ, будут принадлежать «НТВ-плюс». Известно, что все матчи турнира будут показаны на тематических каналах «НТВ-Плюс», но не менее 40 ключевых встреч будут представлены в эфире нового федерального спортивного телеканала «Матч-ТВ».

«Мы открываем новую страницу наших долголетних отношений с РФПЛ. В результате довольно длительного процесса переговоров мы наконец вышли на полноценное понимание сделки. Матчи будут демонстрироваться как на общедоступном федеральном канале «Матч-ТВ», так и на тематических каналах НТВ. Мы с уважением относимся к проделанной нашими коллегами работе.

Канал «Наш футбол» – это очень качественный продукт, который не стыдно показывать и за рубежом. Мы создали специальный редакционный совет, который будет рассматривать вопросы развития наших трансляций.

Надеемся, что нам удастся существенно увеличить и количество зрителей, и прибыль. Если будет зафиксирован рост прибыли, тогда эти средства будут распределяться между нашей компанией и РФПЛ в соотношении 40 на 60», – рассказал генеральный директор «НТВ-Плюс» Александр Вронский.