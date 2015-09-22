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    Карлос Эдуардо: «Ссылкой в Хабаровск в перерыве не грозили»

    Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо дал свой комментарий по нулевой ничьей в матче девятого тура чемпионата России против московского «Динамо» и поделился, что в перерыве между таймами тренер команды Валерий Чалый не грозил игрокам основы ссылкой на игру в Хабаровск.

    «Трудная игра! Пришлось защищаться большую часть времени, а что вы хотели? «Динамо» практически не переставало атаковать. Зато «Рубин» очень хорошо оборонялся. И завоевал невероятно важное очко. Всех можно только поздравить. Я, к сожалению, не смог выйти в стартовом составе, так как в игре Лиги Европы получил повреждение. Был готов максимум на 40%.

    Грозил ли тренер в перерыве всех выслать в Хабаровск, если проиграем? Нет, нам тренер таких условий не ставил. Да и не время шутить. Сейчас все и так понимают, что переживаем непростой период. Любое очко на счету. Мы и без ссылок готовы выкладываться ради побед», - сказал бразилец.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.09.2015 00:32
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