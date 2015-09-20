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    Черевченко: «Поражение в Казани подстегнуло ребят»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко дал интервью после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче девятого тура РФПЛ. Эта победа вывела «Локомотив» на вторую позицию, а отставание от лидирующего ЦСКА составляет пять баллов.

    «Поражения в Казани никто не ожидал, но это футбол. То поражение подстегнуло ребят. Мы поговорили в рабочей обстановке, сделали выводы. Все нормально, сделали правильные выводы, это самое главное. О погоне за ЦСКА мы пока не думаем, нам в среду играть в Кубке. С завтрашнего дня будем думать о кубковом матче», - прокомментировал Черевченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2015 21:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      перонах 20 сентября 2015, 22:07

      Главное что бы без спадов больших сезон бы Локо прошел

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