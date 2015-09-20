Черевченко: «Поражение в Казани подстегнуло ребят»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко дал интервью после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче девятого тура РФПЛ. Эта победа вывела «Локомотив» на вторую позицию, а отставание от лидирующего ЦСКА составляет пять баллов.

«Поражения в Казани никто не ожидал, но это футбол. То поражение подстегнуло ребят. Мы поговорили в рабочей обстановке, сделали выводы. Все нормально, сделали правильные выводы, это самое главное. О погоне за ЦСКА мы пока не думаем, нам в среду играть в Кубке. С завтрашнего дня будем думать о кубковом матче», - прокомментировал Черевченко.