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    Нуну Эспириту: «Не сомневаюсь, что у «Валенсии» все наладится»

    Главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту ответил на критику болельщиков, которые призывали его после матча с "Бетисом"(0:0) покинуть свой пост.

    «Команда создает моменты, но не может их реализовать. Нужно сохранять спокойствие и двигаться дальше, работать еще усерднее. Мы должны верить в то, что мы делаем. Ничего не изменилось, и мы еще добьемся успехов.
    Болельщики выплеснули негатив на тренера, поскольку именно я в первую очередь несу ответственность. Это объяснимо, ведь команда не забивает, а они хотят видеть победы. Однако я не сомневаюсь, что все у нас наладится», - сказал Нуну Эспириту.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    20.09.2015 09:30
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