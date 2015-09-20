Горлукович: «Кубань» вела игру и могла наколотить полдюжины мячей»

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович прокомментировал крупное поражение красно-белых в матче девятого тура РФПЛ от "Кубани" (0:3).

- "Спартак" сильно разочаровал?

– Не без этого. Но в памяти свежи все матчи команды в нынешнем сезоне, и отнюдь не в каждом из них игра была качественной. Где-то выручало исполнительское мастерство отдельных футболистов, где-то, прямо скажем, везло. Да и судьи на старте чемпионата в целом были довольно лояльны к спартаковцам. На прошлой неделе команда уже насторожила – соперник, "Ростов", контролировал происходившее на поле в общей сложности минут 70, не меньше. Тогда удалось отстоять нужный результат. На сей же раз все с самого начала пошло наперекосяк.

– Чего вы ожидали от "Спартака" в Краснодаре?

– Давайте лучше скажу, чего не ожидал – нулевого атакующего КПД. Видел игру "Кубани" в предыдущих турах и постоянно ловил себя на мысли: сколько же у краснодарцев проблем в обороне! И вот "Спартак", располагающий группой созидателей высокого по нашим меркам уровня, выходит против этой команды – и не может забить ни разу… Да, кое-какие моменты у ворот Беленова возникали, но сказать, что гости были близки к цели, оказывали серьезное давление, а тем более доминировали, ни в коем случае нельзя. Игру вела "Кубань", и ее успех вполне закономерен.

– На перерыв гости уходили, проигрывая 0:2, однако впереди был еще целый тайм. Такой матч можно было попытаться спасти?

– В принципе, да. Только я во второй половине не заметил каких-то радикальных изменений в рисунке игры. Да, спартаковцы время от времени пытались активизироваться, но я бы не сказал, что они преуспели в нагнетании остроты у ворот хозяев. Есть железное правило: кому больше надо, тот и должен больше делать. Изобретать, выдумывать, создавать, воплощать. Разве футбол "Спартака" после перерыва отвечал такому правилу?..

Наоборот, во владениях Реброва то и дело полыхал пожар. Краснодарцы забили трижды, а могли наколотить и полдюжины мячей – если бы продуктивнее распоряжались возможностями, большинство из которых им, кстати, великодушно предоставлял сам "Спартак".