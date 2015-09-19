Гранквист: «Верим, что Россия потеряет очки в последних матчах»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист считает, что сборная России может пропустить шведов на второе место в отборочной группе Евро-2016.

– Вы верите, что Россия потеряет очки в оставшихся двух встречах отбора Евро-2016 с Молдавией и Черногорией?

– Верим. Вашей сборной предстоят непростые матчи. Но в первую очередь концентрируемся на своих обязанностях – необходимо сделать по три очка в Лихтенштейне и дома с Молдавией. Тогда мы гарантированно попадаем хотя бы на третье место.

– Ужасный матч с Австрией дома (1:4) уже выбросили из головы?

– Выбросили. Даже более обидно получилось в Москве: у нас во втором тайме были такие моменты, а Акинфеев выручил Россию! С Австрией мы неплохо начинали, но потом получили два элементарных гола после вводов из аута! Австрия – фантастическая команда, после этого трудно было что-то против нее сделать.