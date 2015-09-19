Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Гранквист: «Верим, что Россия потеряет очки в последних матчах»

    Гранквист: «Верим, что Россия потеряет очки в последних матчах»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист считает, что сборная России может пропустить шведов на второе место в отборочной группе Евро-2016.

    – Вы верите, что Россия потеряет очки в оставшихся двух встречах отбора Евро-2016 с Молдавией и Черногорией?
    – Верим. Вашей сборной предстоят непростые матчи. Но в первую очередь концентрируемся на своих обязанностях – необходимо сделать по три очка в Лихтенштейне и дома с Молдавией. Тогда мы гарантированно попадаем хотя бы на третье место.

    – Ужасный матч с Австрией дома (1:4) уже выбросили из головы?
    – Выбросили. Даже более обидно получилось в Москве: у нас во втором тайме были такие моменты, а Акинфеев выручил Россию! С Австрией мы неплохо начинали, но потом получили два элементарных гола после вводов из аута! Австрия – фантастическая команда, после этого трудно было что-то против нее сделать.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2015 12:54
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    koka7751
    1442726995
    От козла - слышу, аж завоняло.
    Ответить
    ologreds
    1694997140
    numo442866
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+