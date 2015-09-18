Бердыев: «Не могли сделать нужные замены»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев после победы над «Анжи» (1:0) прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

«Во втором тайме сказалась вынужденная замена Могилевца – у нас возникла проблема с числом легионеров – мы не могли сделать нужные замены. В целом, я рад победе, это важный момент для нас», - рассказал Бердыев.

Также наставник поведал о том, когда вернутся в строй травмированные игроки.

«Форбс травму получил, но ничего серьезного. Мусса Думбия уже в общей группе с некоторыми ограничениями, должен быть готов к следующему туру. Новосельцев, думаю, к тому же сроку. А когда закончится дисквалификация Канги, будет возможность маневра составом. Сегодня вот напрашивался ход с выходом Азмуна, но не было возможности его выпустить».