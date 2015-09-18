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    Бубнов: «Не забей Витсель – всех собак спустили бы на Лодыгина, но после таких пенок ему нужно отдохнуть»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия»«Зенит» (2:3).

    «Еще при разборе встречи ЦСКА — «Зенит» (2:2) цифры показали, что питерцы находятся в хорошем состоянии и способны провести качественный матч. Хотя по большому счету команде повезло, что для нее все закончилось победой.

    Но главное — «Зениту» откровенно повезло еще до игры, что в ней у соперника не смогли принять участие два основных голкипера, а в основе вышел третий по счету вратарь, не имевший игровой практики ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов. Он и запустил два гола от Халка — опытный вратарь такие наверняка бы взял.

    Но у «Зенита» не лучше сыграл Юрий Лодыгин. Не знаю, что с ним случилось, но дергаться он начал еще в игре с ЦСКА, хотя там смог принести команде ничью. Думаю, не забей Витсель третий гол — всех собак спустили бы на Лодыгина. А так просто пожурят теперь. Но я думаю, после таких пенок надо давать передышку. Впрочем, тренерскому штабу виднее, они разберутся» - считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    18.09.2015 09:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +28

      angol43 18 сентября 2015, 13:49

      Бубнов конечно болтун, но в данном случае полностью согласен с ним. Пора пробовать Кержа младшего. Конкуренция должна быть!

      3
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 18 сентября 2015, 13:44

      Ни один вратарь в Мире не взял бы второй гвоздь Живанилду

      1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 18 сентября 2015, 13:29

      Как-то Бубен на удивление мягко высказался.

      1
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      Рейтинг: +68

      Ron09 18 сентября 2015, 13:01

      Ладыгин напомнил вратаря Челси когда в игре с Атлетико после травмы Чеха была такая дыра

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > Ron09 19 сентября 2015, 00:33

      да даже Шварцер так люто не косячил

      0
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      Рейтинг: +11

      motorpenis89 18 сентября 2015, 11:15

      надо все равно спустить СОБАК!

      1
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      Рейтинг: +11

      dimasik8 18 сентября 2015, 10:28

      Концовка смазалась (предыдущий комментарий)

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      Рейтинг: +24995

      bset 18 сентября 2015, 10:01

      "Розберутся"... Похоже, пора заканчивать посещать этот сайт.

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