Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Порту» и «Динамо» К разошлись миром, «Челси» крупно обыграл «Маккаби»

    Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе G.

    Киевское "Динамо" на последних минутах вырвало ничью у "Порту" благодаря голу Буяльского, а "Челси" разгромил "Маккаби" из Тель-Авива.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 1-й тур

    Динамо (Украина) - Порту (Португалия) 2:2 (1:1) ВИДЕО

    Голы: 1:0 – Гусев, 20; 1:1 – Абубакар, 23; 1:2 - Абубакар, 81; 2:2 - Буяльский, 89.

    Челси (Англия) - Маккаби (Израиль) 4:0 (2:0) ВИДЕО

    Голы: 1:0 – Виллиан, 15; 2:0 – Оскар (с пенальти), 45; 3:0 – Коста, 59; 4:0 - Фабрегас,79.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2015 00:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11