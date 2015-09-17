Лига чемпионов. «Порту» и «Динамо» К разошлись миром, «Челси» крупно обыграл «Маккаби»

Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе G.

Киевское "Динамо" на последних минутах вырвало ничью у "Порту" благодаря голу Буяльского, а "Челси" разгромил "Маккаби" из Тель-Авива.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 1-й тур

Динамо (Украина) - Порту (Португалия) 2:2 (1:1) ВИДЕО

Голы: 1:0 – Гусев, 20; 1:1 – Абубакар, 23; 1:2 - Абубакар, 81; 2:2 - Буяльский, 89.

Челси (Англия) - Маккаби (Израиль) 4:0 (2:0) ВИДЕО

Голы: 1:0 – Виллиан, 15; 2:0 – Оскар (с пенальти), 45; 3:0 – Коста, 59; 4:0 - Фабрегас,79.