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    Лига чемпионов. «Барселона» и «Рома» поделили очки, «Байер» разгромил БАТЭ

    Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе E.

    "Барселона" не сумела обыграть "Рому": на гол Сауерса ответил сумасшедшим ударом с центра поля Флоренци. "Байер" четырежды поразил ворота БАТЭ, позволив белорусам отличиться лишь однажды.

    Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур

    Рома (Италия) – Барселона (Испания) 1:0 (1:1) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Голы: 0:1 – Суарес, 21; 1:1 – Флоренци, 31.

    Байер (Германия) – БАТЭ (Беларусь) 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мехмеди, 4; 1:1 – Милунович, 13; 2:1 – Чалханоглу, 47; 3:1 – Эрнандес, 59; 4:1 - Чалханоглу (с пенальти), 75.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 23:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 17 сентября 2015, 08:29

      прикольно)) первый тайм 1:1, а общий счет 1:0))))

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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 17 сентября 2015, 07:38

      Красивый гол

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      Рейтинг: +10

      ASRomeo 16 сентября 2015, 23:49

      Флорик шикарен

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