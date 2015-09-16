Корнеев: «Все будет зависеть от того, как Виллаш-Боаш тактически построит игру»

Бывший футболист сборной СССР Игорь Корнеев поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Зенитом». По его мнению, успех питерцам может принести правильный выбор тактики.

«Все будет зависеть от того, как Андре Виллаш-Боаш тактически построит игру "Зенита". Игру можно начать чуть попроще, играть на "втором мяче", то есть подбирать мяч на отскоках, и развивать атаки таким образом. А потом нужно стараться действовать на контратаках, оставляя впереди нападающих и отсекая линию полузащиты соперника. Можно попытаться пробиться к воротам соперника через центр, а затем задействовать фланги, что "Валенсия" не очень любит. Я ожидаю положительного результата. "Зенит" может рассчитывать на очки, если правильно построит тактику», - считает Корнеев.