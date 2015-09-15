Матч между сборными ФНЛ и Серии В состоится в Санкт-Петербурге

2 декабря в Санкт-Петербурге состоится матч между сборными Футбольной национальной лиги и итальянской Серии В. Об этом сообщил президнет ФНЛ Игорь Ефремов во время своего визита в Астрахань.

«С 90-процентной вероятностью очередная встреча пройдет 2 декабря в Санкт-Петербурге. Мы пока не получили от итальянских коллег официального письма, но в рабочем порядке все оговорено, и подтверждение с их стороны есть», – заявил Ефремов.

Напомним, такой товарищеский матч проводится уже четыре года подряд. Ранее сборная ФНЛ ни разу не выигрывала у сборной Серии В.