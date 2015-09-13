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    Габулов: «Продлить контракт в «Динамо» пока не предлагали»

    Голкипер «Динамо» Владимир Габулов сообщил, что руководство бело-голубых не предлагало ему продлить контракт с клубом.

    "На днях у нас было общекомандное собрание, где генеральный директор клуба объявил, что с футболистами, с которыми планируют продлить контракт, были проведены индивидуальные беседы. Со мной контактов на эту тему не было. Я для себя решил так: оставшийся год контракта я обязан отработать так, чтобы не возникло никаких сомнений в моей самоотдаче, в моей мотивации. А там будет видно. Если предложение от «Динамо» поступит, конечно, оно будет приоритетным для меня. Кстати, у нас с братом соглашения истекают в один день. Может, следующим летом воссоединимся в одном клубе? В «Динамо» ли? Все возможно. Полузащитники нам не помешают! Если серьезно, то, конечно, впереди еще почти целый сезон. И Георгий может продлить контракт с «Крыльями», и я с «Динамо», другие какие-то сценарии тоже возможны. Поживем – увидим" - сказал Габулов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2015 09:18
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