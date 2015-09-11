Президент ФФ Молдовы обещает, что матч с Россией не будет перенесен

Президент Федерации футбола Молдовы Павел Чебану обещает, что матч против России, который запланирован на 9 октября, пройдет в Кишеневе, несмотря на акции протеста в столице государства.

«У нас таких опасений нет, все идет по плану. Акции протеста начались 6 сентября, а 8-го сборная играла с Черногорией, и все прошло нормально. На сегодняшний день все в порядке. Если пресса не будет нагнетать, то все будет хорошо. Стадион находится довольно далеко от центра, в районе семи километров. Так что нет никаких проблем», – заявил Чебану.