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    • Президент ФФ Молдовы обещает, что матч с Россией не будет перенесен

    Президент ФФ Молдовы обещает, что матч с Россией не будет перенесен

    Президент Федерации футбола Молдовы Павел Чебану обещает, что матч против России, который запланирован на 9 октября, пройдет в Кишеневе, несмотря на акции протеста в столице государства.

    «У нас таких опасений нет, все идет по плану. Акции протеста начались 6 сентября, а 8-го сборная играла с Черногорией, и все прошло нормально. На сегодняшний день все в порядке. Если пресса не будет нагнетать, то все будет хорошо. Стадион находится довольно далеко от центра, в районе семи километров. Так что нет никаких проблем», – заявил Чебану.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2015 17:06
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