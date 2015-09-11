Ярцев: «Никогда раньше так за сборную не переживал»

Бывший тренер сборной России Георгий Ярцев считает, что только участие в финальной стадии чемпионата Европы-2016 позволит узнать истинный уровень национальной команды.

«Поймал себя на мысли, что никогда раньше так не болел и не переживал за сборную, как перед этими матчами – особенно перед шведами. Последние события в сборной и разговоры вокруг нее не то что на болельщиков, и на специалистов наводили грустные размышления. Понимал одно: ни в коем случае нельзя пропускать чемпионат Европы.

Так вот, если бы мы не попали еще и на чемпионат Европы, то к ЧМ-2018 вообще не имели бы представления, что объективно представляет собой наша национальная команда. А все складывалось так, что попадание сборной России во Францию находится под большим вопросом. И очень рад, что теперь все иначе, и особенно первый тайм игры со Швецией нам очень удался», – сказал Ярцев.