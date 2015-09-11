Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Ярцев: «Никогда раньше так за сборную не переживал»

    Бывший тренер сборной России Георгий Ярцев считает, что только участие в финальной стадии чемпионата Европы-2016 позволит узнать истинный уровень национальной команды.

    «Поймал себя на мысли, что никогда раньше так не болел и не переживал за сборную, как перед этими матчами – особенно перед шведами. Последние события в сборной и разговоры вокруг нее не то что на болельщиков, и на специалистов наводили грустные размышления. Понимал одно: ни в коем случае нельзя пропускать чемпионат Европы.

    Так вот, если бы мы не попали еще и на чемпионат Европы, то к ЧМ-2018 вообще не имели бы представления, что объективно представляет собой наша национальная команда. А все складывалось так, что попадание сборной России во Францию находится под большим вопросом. И очень рад, что теперь все иначе, и особенно первый тайм игры со Швецией нам очень удался», – сказал Ярцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 06:13
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Niepel
    1441949164
    В это мы охотно поверим! Все помнят, как в Португалии при счёте 1:7 г-н Ярцев убежал от команды. Тогда за сборную он ТАК не переживал!
    Ответить
    ologreds
    1694997200
    numo441984
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+