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    Мутко не считает перенос матча с Молдавией целесообразным

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что не видит поводов переносить матч со сборной командой Молдовы в рамках отборочного турнира к ЧЕ-2016. В Кишиневе, где должна пройти встреча, вчера начались акции протеста, в которых участвует около 40 тысяч человек.

    «Мы будем мониторить ситуацию. Рисков по организации матча с Молдавией я не вижу. Пока сложно сказать, что может быть. Конечно, нам этот матч очень важен, и важно, чтобы он состоялся на хорошем уровне с точки зрения организации. Вместе с УЕФА обратим внимание на то, будут ли какие-то тревожные сигналы. Пока мы получаем первые материалы, явных проблем с проведением матча я не вижу», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 15:38
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    Комментарии (3)
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    CSKA №1
    1441897036
    Молдовашки бунтуют,они знают что их жопа будет разодрана!Вот почему они такие агрессивные(((
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    Garrincha58
    1441902756
    молдоване идут по стопам хохлов
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    ologreds
    1694997204
    numo441926
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