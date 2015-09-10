Мутко не считает перенос матча с Молдавией целесообразным

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что не видит поводов переносить матч со сборной командой Молдовы в рамках отборочного турнира к ЧЕ-2016. В Кишиневе, где должна пройти встреча, вчера начались акции протеста, в которых участвует около 40 тысяч человек.

«Мы будем мониторить ситуацию. Рисков по организации матча с Молдавией я не вижу. Пока сложно сказать, что может быть. Конечно, нам этот матч очень важен, и важно, чтобы он состоялся на хорошем уровне с точки зрения организации. Вместе с УЕФА обратим внимание на то, будут ли какие-то тревожные сигналы. Пока мы получаем первые материалы, явных проблем с проведением матча я не вижу», – сказал Мутко.