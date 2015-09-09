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    Саленко: «Дзюба поступил правильно, уйдя из «Спартака»

    Рекордсмен сборной России по количеству мячей в одном матче Олег Саленко прокомментировал покер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота Лихтенштейна.

    «Рад за Дзюбу. Соперник, конечно, не грозный, но факт остается фактом. Четыре мяча в одном матче забивают не каждый день. Я и перед игрой со Швецией говорил, что нужно делать ставку на форварда «Зенита». Он в итоге оправдал доверие тренера. Теперь почувствует уверенность в своих силах. Считаю, нападающий правильно поступил, уйдя из «Спартака». Теперь выходит на приличный уровень. Результат налицо.

    Самое главное, что Дзюба заряжен на борьбу, голы. Не делит соперников на серьезных и второстепенных. Футбол не прощает какой-то недооценки противника. Дзюба забил четыре мяча «карлику», теперь будет увереннее смотреться в следующих играх», – сказал Саленко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2015 18:38
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    Комментарии (11)
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    proеzd2
    1441819249
    совет хороший дал.
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    slavutiq70
    1441824167
    Как был Дзюба поленом так и остался а забитые мячи дворовой команде вообще не показатель
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    ManUtd1972
    1441829267
    В Зените что то не очень он пока
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    uvar-77
    1441857732
    Импортозамещение зенита абсолютно деревянный.Для серьёзных игр пусть лавку полирует.
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    Спартак-воин
    1441860907
    Одно дерево, похвалило другое...Буга-га...А мы то как рады, что Дзюба перешёл в зеньку...Они тоже (судя по последним играм питерцев) подхватили деревянную болезнь :-)
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    Диктор
    1441865089
    Сборная и Зенит разные вещи.И его результативность в Зените радует-такой снайпер что прям вся страна в ах...........А так играть против слабенькой команды-да еще в большинстве-это что показатель его работоспособности ????? Дзюба забивает когда на него играет вся команда.А в Зените много мастеровитых эгоистов-вот и нет результативности.
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    ologreds
    1694997210
    numo441812
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