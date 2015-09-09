Саленко: «Дзюба поступил правильно, уйдя из «Спартака»

Рекордсмен сборной России по количеству мячей в одном матче Олег Саленко прокомментировал покер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота Лихтенштейна.

«Рад за Дзюбу. Соперник, конечно, не грозный, но факт остается фактом. Четыре мяча в одном матче забивают не каждый день. Я и перед игрой со Швецией говорил, что нужно делать ставку на форварда «Зенита». Он в итоге оправдал доверие тренера. Теперь почувствует уверенность в своих силах. Считаю, нападающий правильно поступил, уйдя из «Спартака». Теперь выходит на приличный уровень. Результат налицо.

Самое главное, что Дзюба заряжен на борьбу, голы. Не делит соперников на серьезных и второстепенных. Футбол не прощает какой-то недооценки противника. Дзюба забил четыре мяча «карлику», теперь будет увереннее смотреться в следующих играх», – сказал Саленко.