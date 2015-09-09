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    Дзюба: «Вратарь сказал: «пощади меня»

    Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, что в ходе отборочного матча на Евро-2016 против Лихтенштейна (0:7) извинился перед вратарем соперника, которому забил четыре гола.

    «Я попросил прощения у него, сказал, чтобы не расстраивался. Сказал, что «ты не виноват, защита тебе не помогала». Мы с ним долго переговаривались, я все время мяч брал, чтобы больше забить, а он говорил: «Хорош, уже и так набили, пощади меня». А я говорил: «Сам понимаешь, нам нужно больше забивать». Любому вратарю столько неприятно пропускать».

    Источник: Р-Спорт

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    09.09.2015 01:18
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    Комментарии (16)
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    eaguar
    1441751819
    Дзюба молорик . Забил покер каманде уровня Шахтер Першевань .
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    Biatlon1st
    1441753898
    Интересно, а сколько Дзюба смог бы забить сборной пивзавода?
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    Бан
    1441759026
    Болтун. Даже если так было, нахрена об этом говорить публично.
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    bset
    1441781547
    На поле Дзюба как был м*дак. Вместо того, чтобы где-то отдать передачу на партнера, он бил постоянно сам. И это сработало. Надеюсь, такая футбольная наглость ему поможет забивать больше.
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    Смит80
    1441782493
    Звезда дворов и подворотен, Артемка парень не простой, Кичиться покером в ворота, Команде - "карлик"... вот "отстой" .
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    Царюга-Зверюга
    1441782883
    Ну и что , что он забил Лихтенштейну?! Какая разница!? Лихтенштейн сборная? Сборная! Забил и показал свой класс. Чего вы тут развонялись - не понятно. На вашего мессиньо или кристину тоже агрить надо, когда они в таком же объеме забивают? Или просто Дзюба вам не по душе?) Смех да и только.
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    Roman1988
    1441784555
    Господи, сколько Дзюбе лет? Ведет себя как подросток, который первый раз в жизни попробывал девушку и главное хвастаться, хвастаться, хвастаться... Пощади меня, Дзюба! Надо не самому хвастаться, когда слабых обыгрывают, а чтобы на ЧЕ 2016 тебя похвалили с топ командами.. а то потом будешь Нойеру или Буффону говорить, пощади меня, пропусти хотя бы один гол.... Но само собой разумеется, настоящие мужики не будут трепаться об этом...
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    baltazar M-C
    1441784803
    Типа Балотелли ?!
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    Звезда запаса
    1441884413
    Дзюба засадил вратарю
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    ologreds
    1694997214
    numo441752
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