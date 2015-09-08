Евро-2016. Англия победила Швейцарию и другие результаты

Подошли к концу матчи восьмого тура отбора на Евро-2016 в группе E.
Сборная Англии, которая уже гарантировала себе участие в чемпионате Европы, не стала расслабляться и одержала восьмую победу в восьми матчах. На этот раз были обыграны идущие вторыми швейцарцы.
В других матчах Словения обыграла Эстонию, а Литва победила Сан-Марино.
Евро-2016. Отборочный турнир. Группа E. 8-й тур.
Голы: 1:0 – Кейн, 67; 2:0 – Руни (с пенальти), 84.
Голы: 1:0 – Берич, 63.
Голы: 1:0 – Черных, 7; 1:1 – Витаиоли, 55; 2:1 – Спалвис, 90.