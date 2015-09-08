Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Евро-2016. Англия победила Швейцарию и другие результаты

    Подошли к концу матчи восьмого тура отбора на Евро-2016 в группе E.

    Сборная Англии, которая уже гарантировала себе участие в чемпионате Европы, не стала расслабляться и одержала восьмую победу в восьми матчах. На этот раз были обыграны идущие вторыми швейцарцы.

    В других матчах Словения обыграла Эстонию, а Литва победила Сан-Марино.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа E. 8-й тур.

    Англия – Швейцария 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 67; 2:0 – Руни (с пенальти), 84.

    Словения – Эстония 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Берич, 63.

    Литва – Сан-Марино 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Черных, 7; 1:1 – Витаиоли, 55; 2:1 – Спалвис, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2015 23:58
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LMI
    1441800009
    При всей любви к Англии - пенальти не было, а Стерлинг похоже неплохо научился нырки выполнять
    Ответить
    ologreds
    1694997216
    numo441743
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+