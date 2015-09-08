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    Украина и Словакия голов не забили и другие результаты

    Завершились матчи восьмого тура отбора на Евро-2016 в группе C.

    Центральной встречей в этой группе был матч сборных Словакии и Украины, которые занимали второе и третье место соответственно. Украинцы при этом отставали на три очка, и победа в этой игре выводила их на вторую позицию. Но этому не суждено было случиться: команды так и не сумели забить – 0:0.

    В других матчах лидер группы Испания обыграла занимающую последнее место Македонию, а белорусы взяли три очка в матче с Люксембургом.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа C. 8-й тур.

    Словакия – Украина 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Македония – Испания 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мата, 8.

    Беларусь – Люксембург 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гордейчук, 34; Гордейчук, 62.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2015 23:50
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