Украина и Словакия голов не забили и другие результаты

Завершились матчи восьмого тура отбора на Евро-2016 в группе C.

Центральной встречей в этой группе был матч сборных Словакии и Украины, которые занимали второе и третье место соответственно. Украинцы при этом отставали на три очка, и победа в этой игре выводила их на вторую позицию. Но этому не суждено было случиться: команды так и не сумели забить – 0:0.

В других матчах лидер группы Испания обыграла занимающую последнее место Македонию, а белорусы взяли три очка в матче с Люксембургом.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа C. 8-й тур.

Словакия – Украина 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Македония – Испания 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мата, 8.

Беларусь – Люксембург 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гордейчук, 34; Гордейчук, 62.