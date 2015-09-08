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    Левандовски: «Я мог бы забить Гибралтару больше»

    Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, отметившийся дублем в ворота сборной Гибралтара, заявил, что командные достижения для него важнее личных.

    «Конечно, приятно быть лучшим бомбардиром, но намного важнее наше положение в турнирной таблице. Меня не сильно волнует сколько именно голов я забиваю, если бы это волновало меня, я мог бы забить Гибралтару больше. Я и Камиль Глик решили дать пробить пенальти Якубу Блащиковски, потому что забитые голы всегда приносят уверенность, а он сейчас нуждается в ней», – сказал поляк.

    Источник: УЕФА

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    08.09.2015 17:46
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    Комментарии (3)
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    AleXXX 88
    1441727802
    Польша не напрягалась
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    Арторикс
    1441733598
    ГибрАлтар як же... Он просто собирает новые войска ,.. И на Аля Рим !
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    ologreds
    1694997218
    numo441713
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