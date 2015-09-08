Левандовски: «Я мог бы забить Гибралтару больше»

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, отметившийся дублем в ворота сборной Гибралтара, заявил, что командные достижения для него важнее личных.

«Конечно, приятно быть лучшим бомбардиром, но намного важнее наше положение в турнирной таблице. Меня не сильно волнует сколько именно голов я забиваю, если бы это волновало меня, я мог бы забить Гибралтару больше. Я и Камиль Глик решили дать пробить пенальти Якубу Блащиковски, потому что забитые голы всегда приносят уверенность, а он сейчас нуждается в ней», – сказал поляк.

