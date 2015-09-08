Овермарс: «Подобное случается с Голландией каждое десятилетие»

Марк Овермарс, выступавший ранее за «Арсенал» и «Барселону», прокомментировал текущую ситуацию вокруг голландской сборной.

«Подобное обязательно случается раз в 10-12 лет. На пути к чемпионату мира 2002 года мы также столкнулись со сложностями и не квалифицировались на мундиаль. Тоже самое было между 1982 и 1986 годами.

Иногда все складывается против тебя, как сейчас. Но я не беспокоюсь. За последние шесть лет Голландия играла в финале и полуфинале чемпионата мира», – сказал Овермарс.

Напомним, сборная Голландии на данный момент занимает лишь четвертое место в своей группе отборочного раунда Евро-2016 и рискует не попасть в финальную стадию турнира.