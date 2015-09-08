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    Участники Лиги чемпионов могут помочь беженцам в Европе

    УЕФА призывает участников нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов оказать беженцам в Европе финансовую помощь. Об этом сообщил глава пресс-службы организации Педро Пинто.

    Отметим, что ранее с подобной инициативой выступил португальский "Порту", уже обратившийся к президенту УЕФА Мишелю Платини с открытым заявлением. "Драконы" предлагают каждому участнику Лиги чемпионов жертвовать по 1 евро с билетов на домашние игры первого и второго тура. Предложение португальцев поддержала менхенгладбахская "Боруссия", "Реал" и мюнхенская "Бавария".

    "Инициатива "Порту" однозначно приветствуется УЕФА, и мы призываем остальные клубы поддержать ее. УЕФА в настоящее время разрабатывает дополнительную программу поддержки беженцев, которая будет финансироваться через благотворительный фонд", - говорится в заявлении Пинто.

    Источник: ТАСС

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    08.09.2015 13:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +167

      астраханец 8 сентября 2015, 17:58

      Почему бы шейха не помочь братьям по вере? Почему именно европейцы должны помогать наглым арабам? Бредовая идея

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 8 сентября 2015, 16:46

      У нас в России достаточно проблем, на которые можно направить благотворительность.

      1
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      Рейтинг: -1

      senco 8 сентября 2015, 16:41

      Беженцам Донбасса УЕФА скидываться не хотел. Сами справились.
      Так что эти дела - без нас.

      1
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      Рейтинг: +92

      Eighty 8 сентября 2015, 15:28

      Не судите конечно строго, но по мне так, если Зениту и ЦСКА принимать участие в какой-либо благотворительности, то наверное лучше эти средства направить на благие дела в России. Отдать эти средства например в больницы для детей и так далее.
      Хоть политика и спорт разные вещи, но спасение утопающих, дело рук самих утопающих.

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