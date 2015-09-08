Польстер: «Австрия может обыграть Швецию»

Экс-игрок сборной Австрии Тони Польстер считает, что команда способна отобрать очки у шведов в выездном матче отбора Евро-2016.

«Ожидаю, что мы возьмем очко, которое уж точно позволит нам попасть в финальный турнир чемпионата Европы во Франции. Чем раньше обеспечишь себе участие в чемпионате Европы, тем лучше.

Я думаю, наша команда сейчас настолько крепка, сильна, что может и в Швеции добиться победы. Вообще у нас великолепная позиция: нам не надо смотреть на других, нужно просто сделать свое дело и успешно завершить отбор», – заявил Польстер.