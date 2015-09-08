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    Польстер: «Австрия может обыграть Швецию»

    Экс-игрок сборной Австрии Тони Польстер считает, что команда способна отобрать очки у шведов в выездном матче отбора Евро-2016.

    «Ожидаю, что мы возьмем очко, которое уж точно позволит нам попасть в финальный турнир чемпионата Европы во Франции. Чем раньше обеспечишь себе участие в чемпионате Европы, тем лучше.

    Я думаю, наша команда сейчас настолько крепка, сильна, что может и в Швеции добиться победы. Вообще у нас великолепная позиция: нам не надо смотреть на других, нужно просто сделать свое дело и успешно завершить отбор», – заявил Польстер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2015 10:22
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    Комментарии (4)
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    Serjoga
    1441697016
    Так сделайте!
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    Алёша Мясной
    1441699669
    0-0
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    AlexKane
    1441718278
    Так сделайте нам подарок,пусть шведы через стыки пробиваются.хотя что те что те средненькие сборные
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    ologreds
    1694997220
    numo441676
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