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    Англичане уже выбрали базу на Евро-2016

    Футбольная ассоциация Англии выбрала место дислокации национальной команды на Евро-2016. Англичане будут базироваться в городке Шантийи, который расположен в 40 километрах от Парижа.

    Выбор этого места связан с тем, что в Шантийи проживает всего 11 тысяч человек. Чиновники считают, что сборной Англии никто не будет мешать при подготовке к матчам, как это было во время Евро-2012, когда англичане базировались в центре Варшавы.

    Тренироваться команда будет на домашнем стадионе местного любительского клуба, который использовала сборная Испании во время чемпионата мира 1998 года.

    Источник: Skysports

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    08.09.2015 09:33
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    Комментарии (4)
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    CSKA №1
    1441704937
    Да смысл!Англичашки не выйдут из группы
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    ologreds
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