Сантуш: «Албания проделала великолепную работу»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над албанцами в рамках отбора Евро-2016.

«Команда может выиграть и на первой, и на последней минуте. Матч длится 90 минут, в нашем случае – 93. Самое важное забить и при этом не пропустить. В матче с очень хорошей сборной Албании именно так и произошло. Наш сегодняшний соперник силен коллективной игрой, у него есть очень хорошие и талантливые футболисты.



Албания в этом отборочном цикле проделала великолепную, просто великолепную работу. Именно поэтому до сегодняшнего матча она не проигрывала. Конечно, мы могли забить и быстрее, но считаю, что гол мы более чем заслужили» – заявил Сантуш.