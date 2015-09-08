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    Сантуш: «Албания проделала великолепную работу»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над албанцами в рамках отбора Евро-2016.

    «Команда может выиграть и на первой, и на последней минуте. Матч длится 90 минут, в нашем случае – 93. Самое важное забить и при этом не пропустить. В матче с очень хорошей сборной Албании именно так и произошло. Наш сегодняшний соперник силен коллективной игрой, у него есть очень хорошие и талантливые футболисты.

    Албания в этом отборочном цикле проделала великолепную, просто великолепную работу. Именно поэтому до сегодняшнего матча она не проигрывала. Конечно, мы могли забить и быстрее, но считаю, что гол мы более чем заслужили» – заявил Сантуш.

    Источник: УЕФА

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    08.09.2015 07:19
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